Calciomercato Serie A, da Kessié a Rüdiger: l'ombra di Conte sull'Italia

27/12/2016 09:28

CALCIOMERCATO SERIE A CHELSEA / Dopo la dodicesima vittoria consecutive di fila, il Chelsea vola in Premier League. Antonio Conte guarda tutti dall'alto in basso, dal primo posto in classifica a quota 46 punti in 18 partite disputate in stagione. Per lo sprint decisivo per il titolo, però, il Chelsea ha intenzione di puntare ancora forte sul calciomercato e di far spesa... in Italia.

Calciomercato Serie A, Kessié e gli altri obiettivi 'italiani' del Chelsea di Conte

Sono tanti i protagonisti del calciomercato Serie A che piacciono ai 'Blues'. Sull'asse Londra-Roma, resta vivo l'interesse del Chelsea nei confronti di Antonio Rüdiger e Radja Nainggolan. Se per quanto riguarda il belga un addio a gennaio è ipotesi (quasi) impossibile, una partenza a stagione in corso del difensore tedesco (valutato almeno 35 milioni di euro) potrebbe essere presa in considerazione solo nell'eventualità in cui Thomas Vermaelen dovesse dare con continuità adeguate garanzie fisiche e tecniche a Spalletti.

Più facile, per il Chelsea, è arrivare a mettere le mani a gennaio su Franck Kessié dell'Atalanta, per il quale la Juventus ha deciso di mollare la presa per evitare di partecipare ad aste. Sempre a centrocampo, un altro nome che stuzzica Conte è Milan Badelj della Fiorentina ma nel mirino dei 'Blues' restano anche Brozovic e Kondogbia.

S.D.