Milan, Montella stravolge la classifica: stagioni a confronto

27/12/2016 09:25

MILAN MONTELLA / Davvero mostruoso il cammino della Juventus, come evidenziano i numeri. Nonostante una gara da dover recuperare, i bianconeri hanno 6 puni in più rispetto alla passata stagione, con un vantaggio di 4 sulla seconda in classifica, la Roma.

I giallorossi di Spalletti hanno invece 5 punti in più rispetto alla precedente stagione, rubando, ad oggi, il ruolo di antagonista principale dei bianconeri al Napoli che, senza Milik, si ritrova con -3 in classifica. Chi invece, tra le prime della classe, sorprende in maniera particolare, è il Milan di Montella che, quasi con gli stessi uomini dello scorso anno, ha saputo tornare protagonista in zona Champions League. Attualmente i rossoneri sono preceduti da Napoli e Lazio ma, con una gara da recuperare, potrebbero tornare terzi, date le sole due lunghezze dagli azzurri di Sarri.

Cinque punti portati dal gioco e dalla mentalità dell'ex tecnico della Fiorentina, che valgono tantissimo, segnando la differenza tra un provvisorio quinto posto (data la Supercoppa) e un settimo, alle spalle dell'Inter.

Proprio i nerazzurri lo scorso anno avevano dato cenni di ripresa ma, dall'addio di Mancini alla sfilza di tecnici seguiti, i punti in meno rispetto alla sperata cavalcata scudetto, sono ben 9. Peggio però ha saputo fare la Fiorentina che, pur non avendo ancora velleità di primato, soffre la mancanza di ben 11 punti, ovvero l'esatta distanza dalla Roma.

Una stagione particolare, con Lazio e Atalanta pronte a stupire tutti, rispettivamente con un più 10 e più 8 in classifica, per una seconda parte di stagione che si preannuncia ricca di sorprese.

L.I.