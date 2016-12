Calciomercato Napoli, l'Inter ci riprova per Insigne

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

27/12/2016 09:10

CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE INTER / L'Inter 2017/2018 si preannuncia meno 'internazionale' e più tricolore. Il calciomercato estivo sarà all'insegna degli obiettivi italiani ed uno in particolare stuzzica da tempo la fantasia della dirigenza nerazzurra: è Lorenzo Insigne.

L'attaccante partenopeo, dopo un avvio di stagione turbolento, si sta riprendendo il 'suo' Napoli a suon di ottime prestazioni e gol. L'ultimo (grande) tassello per ritrovare definitivamente il sorriso è il rinnovo con adeguamento del contratto: in estate, le parti si erano incontrate per discutere sulle cifre dell'affare di calciomercato Napoli, salvo poi rimandare vista la notevole distanza tra la richiesta dell'entourage di Insigne (4,5/5 milioni di euro a stagione) e l'offerta di Aurelio De Laurentiis (non oltre i 2,5 milioni di euro a stagione). Si intravede la luce all'orizzonte, ma l'Inter resta in agguato.

Calciomercato Napoli, nuovo assalto Inter a Lorenzo Insigne

Non sarà facile per l'Inter strappare Lorenzo Insigne dalla 'sua' Napoli. Chi, invece, è in partenza dal club partenopeo è Manolo Gabbiadini. Aurelio De Laurentiis, intervenuto ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss', ha dichiarato a tal proposito: "Manolo non è riuscito ad esprimersi come ci si attendeva. Si pretendono da lui cose che non appartengono ai suoi schemi abituali di gioco. Alla Sampdoria nel 2014/15 segnò undici gol, qui con Benitez ne firmò altri nove, non lo dimentichiamo. In uno schema diverso da quello di Sarri troverà maggiore possibilità di realizzazione".

La tentazione Insigne in casa nerazzurra è forte, ma si valutano anche altri profili. Le alternative, per il ruolo di nuovo attaccante esterno dell'Inter, portano i nomi di Domenico Berardi del Sassuolo e Federico Bernardeschi della Fiorentina.

L'opera di italianizzazione dell'Inter, però, non si ferma al ruolo di esterno offensivo: nel mirino del club nerazzurro, infatti, ci sono anche Francesco Acerbi del Sassuolo, Domenico Criscito dello Zenit di San Pietroburgo, Matteo Darmian del Manchester United e Roberto Gagliardini dell'Atalanta.