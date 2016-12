Calciomercato Juventus, Allegri in Premier? Viaggio al 'contrario' per il suo erede!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

27/12/2016 08:48

CALCIOMERCATO JUVENTUS KLOPP / Con un Massimiliano Allegri possibile partente a giugno, la priorità del calciomercato Juventus estivo 2017 rischia di diventare la ricerca di un sostituto 'eccellente' per l'attuale tecnico bianconero. I nomi in ballo sul calciomercato sono già diversi: Paulo Sousa è il candidato forte per il 'dopo Allegri', ma anche Diego Pablo Simeone, Leonardo Jardim ed Eusebio Di Francesco sono profili valutati dalla Juve. E spunta una nuova suggestione...

Calciomercato Juventus, Allegri a Liverpool e Klopp a Torino?

Tra le possibili destinazioni future di Massimiliano Allegri, affascinato dalla 'tentazione' Premier League, spiccano le panchine dell'Arsenal (dove Arsene Wenger è in scadenza di contratto e corteggiato dal Paris Saint-Germain) e del Liverpool, dove attualmente siede Jürgen Klopp.

Proprio l'allenatore tedesco 'sbocciato' nel Borussia Dortmund, in caso di approdo di Allegri sulla panca dei 'Reds', potrebbe fare il percorso inverso e sbarcare a Torino. Ha lo 'stesso' carisma di Diego Pablo Simeone, senza la 'controindicazione di un passato (e un futuro?) ingombrante nell'Inter.

In pole position per la panchina della Juventus del futuro, ciò detto, resta però Paulo Sousa: l’attuale allenatore della Fiorentina ha vestito la maglia bianconera per due anni, conosce l’ambiente, ha già maturato esperienza in Europa e potrebbe esser ben disposto ad abbracciare un progetto più competitivo come quello della Juventus. Piace molto ad Andrea Agnelli e ha il gradimento anche di John Elkann. Il valzer delle panchine potrebbe così riguardare anche il Napoli, con Maurizio Sarri che spicca tra i profili valutati dalla Fiorentina in caso di divorzio nei prossimi mesi con Paulo Sousa.

Un eventuale approdo a giugno di Eusebio di Francesco sulla panchina della Juventus, invece, potrebbe essere utile anche a convincere definitivamente Domenico Berardi a vestire la maglia bianconera dopo il lungo corteggiamento. C'è la forte concorrenza dell'Inter per il talentuoso attaccante neroverde.