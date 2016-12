Calciomercato Juventus, ritarda il rinnovo di Dybala: un ostacolo da superare

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO DYBALA / Finalmente i tifosi della Juventus hanno potuto rivedere in campo Dybala, anche se il suo ritorno sul terreno di gioco non è valso un colpo vincente per evitare di protrarre la Supercoppa ai maledetti rigori contro il Milan.

Nel 2017 però Allegri potrà averlo nuovamente a disposizione, per un attacco bianconero che si avvicinerà al completamento, in attesa poi di Pjaca, per una sorta di mercato Juve che passa attraverso l'infermeria. Ciò che manca in un momento del genere, mentre già si parla tanto di calciomercato, tra gennaio e giugno 2017, è il suo rinnovo di contratto. L'argentino sembrava dover essere il primo della lista ma, nonostante nessuno dei diretti interessati lo metta in dubbio, sarà invece l'ultimo bianconero a firmare.

E' ormai da metà novembre che si parla di un rinnovo alle porte ma, come ha anticipato 'Il Messaggero' esottolinea l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', c'è ancora qualche ostacolo da dover superare. Nulla di tanto grande da intralciare l'avventura bianconera dell'argentino, ma abbastanza da far slittare il tutto, con la calma di chi sa che una firma ci sarà, al 2017.

Calciomercato Juventus, dall'ingaggio al mercato: rinnovo in stallo per Dybala

La Juventus gli ha proposto un ricco stipendio da 5.5 milioni di euro l'anno ma, riporta la rosea, l'argentino potrebbe aver pensato a qualcosa in più, avvicinandosi ai 7.5 milioni percepiti di Gonzalo Higuain. Sarebbe questo il possibile intoppo alla trattativa che, con ulteriori discussioni, i bianconeri potranno superare, trovando un punto d'incontro con l'entourage del giocatore.

In attesa del rinnovo, sono aumentate ovviamente le voci di mercato, dal sondaggio del Barcellona a quello del Real Madrid, per un Dybala che in tanti accostano a un futuro Pallone d'Oro. La Juventus non ha però alcuna intenzione di cederlo e il giocatore, dal canto suo, non ha mai rilasciato interviste nelle quali sottolineava il lasciarsi tentare da nuove prospettive. Il concetto da sempre espresso è quello di voler vincere con la maglia della Juventus.