Calciomercato Lazio, spunta l'idea Giaccherini

27/12/2016 08:19

CALCIOMERCATO LAZIO - Non soltanto Jonathan Biabiany dell'Inter. Il calciomercato Lazio è in movimento. Nella capitale, si valutano infatti diverse piste per rimpiazzare Keita Balde Diao, prossimo alla partenza per la Coppa D'Africa col suo Senegal a gennaio. Nonostante, di fatto, le alternative interne non manchino in quel di Formello (da Kishna al giovane Lombardi, passando per l'oggetto misterioso Luis Alberto), in casa biancoceleste si sta pensando di rinforzare ulteriormente il pacchetto avanzato con l'arrivo di un nuovo giocatore, chiaramente con un occhio al portafogli.

Calciomercato Lazio, caccia al sostituito di Keita: dopo Biabiany spunta Giaccherini

Oltre al 28enne esterno parigino dei nerazzurri, che potrebbe rappresentare appunto un perfetto colpo 'low cost', un altro profilo valutato dal direttore sportivo Igli Tare e dal presidente Claudio Lotito, è quello di Emanuele Giaccherini. La 31enne ala ex Juventus, Sunderland e Cesena sta faticando non poco a trovare spazio nel Napoli di Maurizio Sarri (sono soltanto dieci le presenze in campo in gare ufficiali, tra Serie A e Champions League, da quando è sbarcato in Campania lo scorso luglio): ecco quindi che - nonostante il calciatore originario di Talla abbia con gli azzurri un contratto in scadenza soltanto nel giugno del 2019 - per lui potrebbe profilarsi un cambio di maglia già il prossimo gennaio. Come anticipato da Calciomercato.it, su Giaccherini è vigile anche la Roma di Spalletti, che dovrà far fronte invece all'assenza dell'attaccante egiziano Mohamed Salah, sempre impegnato con la Coppa D'Africa.

Due opportunità quindi per Giaccherini, desideroso di tornare a giocare con una certa continuità che potrebbe consentirgli di attirare su di sé le attenzioni del nuovo ct della Nazionale, Gian Piero Ventura.

F.S.