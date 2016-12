Inter, da Berardi a Verratti: Suning lavora a un super calciomercato tricolore!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

27/12/2016 07:56

CALCIOMERCATO INTER BERARDI VERRATTI / Il calciomercato Inter estivo 2017 sarà all'insegna del 'tricolore'. Secondo quanto scrive 'Tuttosport' oggi in edicola, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio è convinto che, qualora il Paris Saint-Germain decidesse di vendere Marco Verratti, l'Inter sarebbe in pole position rispetto alla concorrenza sul calciomercato, in virtù dei buoni rapporti tra le due società e dei contatti già avuti con l'agente del centrocampista ex Pescara.

Verratti, però, non è l'unico nome italiano nel mirino del club nerazzurro per l'estate: l'Inter, infatti, resta sulle tracce di Acerbi e Berardi del Sassuolo, Bernardeschi della Fiorentina, Criscito dello Zenit di San Pietroburgo, Darmian del Manchester United e Gagliardini dell'Atalanta.