Calciomercato Juventus, bye bye Allegri: tutti i nomi per la panchina bianconera

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

27/12/2016 07:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / La permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve per la stagione 2017/2018 è un grande punto interrogativo per il calciomercato Juventus.

Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', le tensioni della Supercoppa Italiana a Doha, alcune scelte tecniche (come ad esempio la rinuncia a Higuain) ed il calciomercato invernale, sono spine che potrebbero portare il tecnico livornese lontano da Torino a fine stagione, con Arsenal e Liverpool possibile destinazioni.

Calciomercato Juventus, da Paulo Sousa a Simeone: i nomi per il 'dopo Allegri'

L'attuale allenatore della Fiorentina Paulo Sousa è il candidato numero uno a raccogliere l'eredità di Allegri sulla panchina della Juventus. Piace molto ad Andrea Agnelli e ha il gradimento anche di John Elkann. A giugno, a meno di rinnovi entro marzo, scadrà il suo contratto con la Viola. Un'altra pista suggestiva conduce a Diego Pablo Simeone, ma nel suo futuro sembra esserci un ritorno all'Inter ed il passato nerazzurro potrebbero renderlo indigesto alla 'piazza' bianconera. All'estero piace anche il tecnico del Monaco Leonardo Jardim, mentre in Italia un altro candidato è Eusebio Di Francesco del Sassuolo: portarlo a Torino potrebbe essere anche un modo per convincere Domenico Berardi a vestire la maglia bianconera.