Roma, Natale in Africa per Rüdiger

26/12/2016 23:40

ROMA NATALE RUDIGER SIERRA LEONE / Ritorno alle origini per Antonio Rüdiger. Il difensore della Roma - come testimoniano le immagini postate sul proprio profilo Twitter - ha deciso di trascorrere le vacanze di Natale in Sierra Leone, Paese africano che ha dato i natali ai genitori. Il centrale ex Stoccarda, invece, è nato a Berlino.

M.S.