Calciomercato Atalanta, Schmidt in pugno: le ultime di CM.IT

Daniele Trecca (@danieletrecca)

26/12/2016 22:53

CALCIOMERCATO ATALANTA SCHMIDT / Joao Schmidt-Atalanta: affare fatto. Vi avevamo raccontato di una trattativa in dirittura d'arrivo e così è. I bergamaschi hanno praticamente in pugno il calciatore, il quale - secondo quanto raccolto da Calciomercato.it - ha rifiutato l'offerta di rinnovo fattagli pervenire dal San Paolo prima di Natale.

Schmidt, con un contratto in scadenza a giugno, è pronto quindi a lasciare il Brasile per giocare in Italia.

M.S.