Gossip, Natale al sole: Piqué in vacanza con Shakira

26/12/2016 22:26

GOSSIP PIQUE SHAKIRA / Se in Inghilterra i calciatori sono costretti a giocare, negli altri campionati non è lo stesso. La pausa per le feste natalizie ha portato così gli atleti a godersi le vacanze. La maggior parte, come testimoniano gli innumerevoli video postati sui propri profili social, ha deciso di abbandonare il freddo delle città europee per godersi un po' di sole.

Tra questi c'è anche Gerard Piqué. Il difensore spagnolo del Barcellona - come si vede su Instagram - si sta divertendo con la bella compagna, la cantante colombiana Shakira.

M.S.