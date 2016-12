Calciomercato, ESCLUSIVO: tris francese su Walace

Daniele Trecca (@danieletrecca)

CALCIOMERCATO WALACE FRANCIA / Non solo Leicester e squadre italiane - Bologna, Fiorentina, Lazio e Juventus - su Walace. Il centrocampista brasiliano, come detto in passato, piace molto anche in Germania, Francia e Spagna. L'ostacolo principale all'approdo in Europa rimane l'alta valutazione fatta dal Gremio che ad oggi non sembra molto incline a scendere sotto i 10-12 milioni di euro per lasciar partire il 21enne.

Per quanto riguarda la 'Ligue 1', stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, Lione, Marsiglia e Monaco hanno effettuato dei sondaggi concreti per il 'volante' brasiliano, legato al club di Porto Alegre fino a giugno 2018.