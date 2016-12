Manchester United, Mourinho: "Il Chelsea a +13? Non mi interessa..."

Conte vs Mourinho ©Getty Images

MANCHESTER UNITED MOURINHO CHELSEA PREMIER LEAGUE / Il Manchester United batte in scioltezza il Sunderland e blinda il sesto posto. E anche se il Chelsea capolista dista ben 13 punti José Mourinho non sembra curarsene: "Non mi interessa onestamente. Mi interessa di più il nostro modo di giocare e mi preoccupo dei nostri risultati, cercando il modo di ottenere il massimo dei punti. Poi quello che succederà succederà", ha spiegato il tecnico dei 'Red Devils' nel postgara.

D.G.