Edu Vargas ©Getty Images

27/12/2016 04:46

CELTA VIGO VARGAS HOFFENHEIM / Potrebbe esserci nuovamente la Spagna nel futuro di Edu Vargas. L'attaccante cileno, attualmente in forza all'Hoffenheim, secondo 'ElDesmarque', sarebbe finito nel mirino del Celta Vigo. L'ex Napoli e Valencia sarebbe una richiesta del tecnico Berizzo.

M.S.