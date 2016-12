Calciomercato Roma, due club di A alla porta per Verde

26/12/2016 21:11

CALCIOMERCATO ROMA VERDE SASSUOLO ATALANTA / La prima esperienza lontano da Roma sta andando a gonfie vele per Daniele Verde: in 15 presenze totalizzate con la maglia dell'Avellino l'esterno classe 1996 ha realizzato 5 gol e messo a referto 3 assist. Un rendimento che non è passato inosservato in Serie A: secondo 'Sky Sport', Sassuolo e Atalanta si sono già messe in fila per lui e sono pronte a contattare i giallorossi per provare a fargli fare il grande salto già a gennaio.

D.G.