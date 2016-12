Calciomercarto Sampdoria, ipotesi di scambio col Pescara

26/12/2016 20:55

CALCIOMERCATO SAMPDORIA PESCARA VERRE BUDIMIR / Sampdoria e Pescara a lavoro per uno scambio. Come riporta 'Sky Sport', i doriani stanno seguendo da tempo Valerio Verre per rinforzare la propria mediana e sono disposti a mettere sul piatto il cartellino di Ante Budimir, centravanti croato prelevato dal Crotone in estate ma poco utilizzato da Giampaolo. Una pedina che potrebbe interessare molto a Oddo che, dall'addio di Lapadula, non ha ancora trovato un bomber in grado di rimpiazzarlo.

D.G.