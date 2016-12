Calciomercato Milan, Orsolini si avvicina

26/12/2016 20:31

CALCIOMERCATO MILAN ORSOLINI / Riccardo Orsolini si avvicina al Milan. Potrebbe essere l'attaccante classe '97 dell'Ascoli il primo rinforzo per Vincenzo Montella. Il club del presidente Berlusconi - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - avrebbe fatto passi in avanti importanti per l'acquisto del giovane esterno italiano. L'affare potrebbe andare in porta, se i cinesi daranno il loro avvallo, per una cifra vicina ai 2/2,5 milioni di euro.

M.S.