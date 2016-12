West Ham, la Red Bull punta la Premier: pronta la mega-offerta per gli 'Hammers'

26/12/2016 20:05

REB BULL WEST HAM / La Red Bull punta la Premier League. Dopo aver fatto il proprio ingresso in Austria (RB Salisburgo), Germania (RB Lipsia), Stati Uniti (New York Red Bulls) e Brasile (dove ha fondato il Red Bull Brasil) , il colosso delle bevande energetiche ha messo nel mirino un club britannico: come rivela 'The Sun', si tratta del West Ham: sarebbe pronta una mega-offerta per convincere i due proprietari, David Gold e David Sullivan, a cedere le quote del club valutato all'incirca 200 milioni di sterline. Una notizia, però, che non incontra i favori dei tifosi, paurosi di veder cambiare sia stemma che colori sociali, come è già successo a Salisburgo.

D.G.