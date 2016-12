Bayern Monaco, Ancelotti scarica Badstuber: che occasione per le italiane!

26/12/2016 19:58

CALCIOMERCATO BAYERN MONACO/ Potrebbe finire dopo 12 lunghi anni l'avventura di Holger Badstuber con la maglia del Bayern Monaco. Il difensore tedesco classe 1989, vittima di quattro gravi infortuni dal 2013 ad oggi (tra i quali una rottura del legamento crociato e uno strappo del muscolo femorale) ha perso da tempo i gradi di titolare in Baviera, diventando la quarta scelta di Carlo Ancelotti dietro Hummels, Boateng e Javi Martinez. In questa stagione, Badstuber ha collezionato appena 127 minuti di gioco, giocando tiolare solo in Champions League nella sconfitta rimediata dai bavaresi sul campo del Rostov. Il suo contratto è in scadenza a giugno del 2017 e il suo futuro appare ormai segnato. Come riportato da 'Sport Bild', il Bayern Monaco non avrebbe troppi problemi a liberarlo a gennaio: un'occasione unica per i club italiani alla ricerca di un difensore se si riusciranno a fugare i dubbi legati alla sua integrità fisica. In Germania, intanto, c'è già un club che si è fatto avanti: l'Amburgo.

S.F.