Calciomercato Inter e Juventus, J.Rodriguez: il Real tenta lo scambio DA URLO col Chelsea

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ / Nonostante gli ultimi rumors, il Chelsea sembra non voler mollare la presa su James Rodriguez. Il fantasista non è più contento al Real Madrid e vorrebbe cambiare aria, anche se è più semplice che lo farà in estate anziché a gennaio come ha spiegato il suo agente.

E proprio per allora potrebbe essere imbastito un clamoroso scambio tra i due club: come svela il 'Daily Mail', i 'Blancos' sono interessati da tempo a Thibaut Courtois e potrebbero mettere sul piatto proprio il cartellino del loro numero 10, da tempo sogno di calciomercato per Juventus e Inter.

D.G.