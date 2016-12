Calciomercato Milan, Conte chiude le porte per Batshuayi

26/12/2016 19:39

CALCIOMERCATO MILAN - Finito nel mirino del Milan come possibile sostituto di Carlos Bacca a gennaio, qualora l'attaccante colombiano dovesse lasciare i rossoneri, Michi Batshuayi difficilmente approderà in Italia nelle prossime settimane. Il manager del Chelsea Antonio Conte, dopo il successo sul Bournemouth, ha chiuso alla partenza del belga ex Marsiglia: "Batshuayi? Arriverà il suo momento - le parole di Conte riportate dal sito ufficiale del Cheslea - non permetterò che vada via in prestito a gennaio, il punto è aiutarlo a migliorare".

