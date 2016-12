Calciomercato Juventus, nuovo tentativo per N'Zonzi: Siviglia irremovibile

26/12/2016 19:01

CALCIOMERCATO JUVENTUS N'ZONZI SIVIGLIA / La Juventus torna alla carica per Steven N'Zonzi, ma il Siviglia continua a fare muro. Stando a quanto riportato da 'Sport Mediaset', nei giorni scorsi il ds Paratici ha avuto nuovi contatti col club andaluso ma la risposta sarebbe stata sempre la stessa: il francese non si muove fino a giugno a meno che non venga pagata la clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Una cifra che la 'Vecchia Signora' non ha intenzione di sborsare per un giocatore di 28 anni. E la Serie A è sempre più lontana per il granitico mediano...

D.G.