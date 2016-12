Manchester United, Mourinho e il gol di Mkhitaryan: "La gente lo ama"

26/12/2016 18:55

NEWS MANCHESTER UNITED/ José Mourinho ha commentato così il gol dello scoprione segnato da Mkhitaryan nel match di Premier League che ha visto il Manchester United battere il Sunderland: "La splendida rete di Mkhitaryan? Tutta la sua carriera è piena di gol spettacolari, ma non ci sono solo le reti, in questo momento c'è anche lavoro difensivo e creatività, sono contento sia tornato dall'infortunio con questa gioia - le dichiarazioni rilasciate da Mourinho alla tv ufficiale del Manchester United - La gente di 'Old Trafford lo ama ed è un sentimento molto importante".

S.F.