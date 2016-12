Calciomercato Roma, il Siviglia irrompe su Depay

26/12/2016 18:46

CALCIOMERCATO ROMA DEPAY SIVIGLIA / Nuovi ostacoli per la Roma sulla strada che porta a Memphis Depay. Oltre a Everton (dato in pole qualche giorno fa), Lazio e Milan, per aggiudicarsi l'ala del Manchester United i giallorossi dovranno battere la concorrenza anche del Siviglia. Come riportato da 'Mundo Deportivo', infatti, Jorge Sampaoli avrebbe richiesto alla dirigenza andalusa l’acquisto dell'olandese: nei suoi progetti c'è quello di farlo tornare agli antichi fasti proprio come sta facendo con Nasri.

D.G.