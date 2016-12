Calciomercato Inter, fatta per Lucas: i dettagli

26/12/2016 18:10

CALCIOMERCATO INTER LUCAS LEIVA LIVERPOOL / Stefano Pioli può sorridere: è in arrivo il primo colpo del calciomercato Inter. Si tratta di Lucas Leiva del Liverpool, un giocatore che andrà ad aumentare le fila del suo centrocampo, regalandogli un uomo d'ordine perfetto da piazzare davanti alla difesa. "Nel mercato di gennaio proveremo a trovare giocatori con caratteristiche che ci mancano, per vedere se possiamo rimediare ad alcune lacune", aveva spiegato qualche giorno fa lo stesso tecnico nerazzurro. E la dirigenza si è subito mossa per accontentarlo stringendo per un vecchio obiettivo mai abbandonato.

Calciomercato Inter, i dettagli dell'acquisto di Lucas Leiva

Mancano pochi giorni al 2017 e l'Inter piazza il primo colpo per gennaio: Lucas Leiva sarà un calciatore nerazzurro. Lo afferma 'gazzetta.it' che sottolinea come sia stato trovato l'accordo col Liverpool sulla base di un prestito con diritto di riscatto (che non sarà obbligatorio). Il brasiliano era finito ormai ai margini del progetto tattico dei 'Reds', ridotto soltanto agli spezzoni di gara, ed era alla ricerca di una nuova avventura per rilanciarsi alla soglia dei 30 anni. Si stanno limando gli ultimi dettagli ora: Klopp ha dato ormai il suo assenso al trasferimento, per la fumata bianca dovrebbe mancare solo il benestare della Suning. Dopodiché Pioli potrà abbracciare il primo acquisto. Confermata quindi l'esclusiva di Calciomercato.it: da diversi giorni l'Inter era tornata su Lucas Leiva e c'erano molte probabilità di chiudere col Liverpool.

D.G.