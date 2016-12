FOTO - Mkhitaryan come Ibrahimovic: il 'colpo dello Scorpione'!

26/12/2016 18:22

MKHITARYAN SCOPRIONE/ Minuto 86 di Manchester United-Sunderland: Zlatan Ibrahimovic pesca Mkhitaryan in area di rigore. L'armeno, partito in posizione di fuorigioco, approfitta della mancata segnalazione del guardalinee e si inventa uno strepitoso colpo di tacco che sorprende il portiere avversario e chiude i conti per gli uomini di Mourinho. Un vero e proprio 'Colpo dello Scorpione' che fanno parte del repertorio proprio di Ibrahimovic. Una rete stupenda che sui social è stata già battezzata come la più bella del 2016.

S.F.