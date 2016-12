Premier League, Boxing Day: Chelsea forza 12, Leicester sempre più giù

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

PREMIER LEAGUE BOXING DAY - Ennesima giornata da ricordare per Antonio Conte che ha piazzato la 12/a vittoria consecutiva in Premier League grazie al 3-0 rifilato dal Chelsea al Bournemouth. Un successo che stabilisce un nuovo record in casa 'Blues' (superate le 11 vittorie di fila inanellate nel 2009/2010) e proietta il manager italiano ad un passo dal primato assoluto stabilito dall'Arsenal nel 2002 con 13 vittorie di fila. Il Chelsea si impone con le reti di Pedro (doppietta) e Hazard e, in attesa di Liverpool e City, conferma i 9 punti di vantaggio sull'Arsenal che soffre ma vince nel finale contro il Wba. Successo anche per lo United contro il Sunderland: a segno anche Ibrahimovic. Cade e si avvicina sempre più alla zona pericolo il Leicester di Ranieri.

Arsenal-Wba 1-0: 87' Giroud (A)

Burnley-Middlesbrough 1-0: 81' Gray

Chelsea-Bournemouth 3-0: 24' e 93' Pedro (C), 49' rig. Hazard (C)

Leicester-Everton 0-2: 51' Mirallas (E), 91' Lukaku (E)

Manchester United-Sunderland 3-1: 39' Blind (M), 82' Ibrahimovic (M), 86' Mkhitaryan (M), 91' Borini (S)

Swansea-West Ham 1-4: 13' Ayew (W), 50' Reid (W), 79' Antonio (W), 89' Llorente (S), 90' Carroll

CLASSIFICA: Chelsea 46, Arsenal 37, Liverpool 37*, Manchester City 36*, Tottenham 33*, Manchester United 33, Everton 26, Southampton 24*, West Bromwich 23, Watford 22, West Ham 22, Bournemouth 21, Stoke City 21*, Burnley 20, Middlesbrough 18, Leicester 17, Crystal Palace 16, Sunderland 14, Swansea 12, Hull City 12*.

* una partita in meno