Calciomercato Borussia Dortmund, riparte l'assalto a Toprak

26/12/2016 17:46

CALCIOMERCATO BORUSSIA DORTMUND/ Dopo averlo cercato a lungo in estate, salvo poi virare su Bartra del Barcellona, il Borussia Dortmund rilancia per Omer Toprak. Come riportato da 'Sport Bild', il club allenato da Tuchel ha alzato l'offerta fatta pervenire quasi sei mesi fa al Bayer Leverkusen, arrivando a mettere 25 milioni di euro sul piatto per il difensore centrale turco. Per lui, spiegano in Germania, sarebbe già pronto un contratto fino al 2021.

S.F.