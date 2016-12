Calciomercato Palermo, Nestorovski alle pretendenti: "Qui sto bene"

26/12/2016 17:24

CALCIOMERCATO PALERMO/ L'attaccante rivelazione del Palermo Ilija Nestorovski, ha fatto il punto della situazione in casa rosanero dopo la prima parte di stagione: "Sono felice del mio 2016 perchè ho fatto bene sia in Croazia che con il Palermo - le parole del macedone riportate dal sito ufficiale del club - Non sono, però, contento della nostra posizione in campionato, tutti assieme dobbiamo dare il massimo in allenamento e in partita. Mi trovo bene con tutti e sono felice di essere qui con la mia compagna. I momenti più belli sono stati il mio primo gol in serie A e la prima vittoria contro l'Atalanta".

S.F.