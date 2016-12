26/12/2016 17:02

FIORENTINA KALINIC CAPPUCCINO / Nel giorno in cui non si fa che parlare del possibile trasferimento in Cina di Nikola Kalinic, il centravanti della Fiorentina pubblica un post su 'Instagram' destinato a incuriosire tifosi e addetti ai lavori. L'attaccante croato, infatti, ha postato la foto di un cappuccino con disegnato un cuore e la scritta viola: messaggio di amore o... di addio?

B.D.S.