Calciomercato Lazio, stipendio triplicato per Strakosha

26/12/2016 17:13

CALCIOMERCATO LAZIO/ Dalla Serie B con la Salernitana all'esordio da titolare in Serie A a San Siro contro il Milan: il 2016 è stato un anno da ricordare per Thomas Strakosha, portiere albanese che tanti tifosi biancocelesti vorrebbero fosse promosso a numero uno della Lazio. In attesa di prendere definitivamente il posto di Marchetti tra i pali, per Strakosha è pronto un adeguamento contrattuale: stando a quanto riportato da 'Gazetablic.com', a breve riceverà un aumento pari al triplo dello stipendio attuale, andando a percepire 300mila euro a stagione.

S.F.