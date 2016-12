Calciomercato Milan, Pastorello su Pasalic: "C'è prelazione per i rossoneri"

26/12/2016 16:45

CALCIOMERCATO MILAN PASALIC / Da oggetto del mistero ad eroe di Doha: con il rigore decisivo trasformato nella Supercoppa contro la Juventus, Mario Pasalic è entrato nel cuore dei tifosi del Milan. Arrivato nel calciomercato estivo in prestito secco dal Chelsea, per il croato c'è ora da capire cosa sarà del futuro.

A 'Radio Sportiva' ne ha parlato Federico Pastorello, intermediario nell'operazione che lo ha portato a Milano: "Il Chelsea per i giovani più promettenti evita di inserire diritti di riscatto e in alcuni casi inseriscono anche clausole di 'recall' o penali se non giocano. Tra i 'Blues' e il Milan i rapporti sono buoni. I rossoneri hanno un diritto di prelazione su Pasalic. Se dovesse arrivare un'offerta di un altro club, il Milan avrebbe la priorità e potrebbe acquistare il ragazzo alla stessa cifra".

Secondo Pastorello non si sarebbero problemi nel calciomercato Milan in caso di volontà di acquistare il giovane croato: "Se il Milan lo vuole tenere, sono convinto che le due società potrebbero discuterne".

Calciomercato Milan, decide Pasalic

Importante però sarebbe ovviamente la volontà del calciatore: "Sarà determinante quello che vorrà fare Pasalic - conclude Pastorello -. Quando firmammo il contratto con i rossoneri, lui era felicissimo: il Milan in Croazia è considerata la squadra italiana più importante". Nelle scorse settimane, in esclusiva a Calciomercato.it anche Marco Naletilic ha parlato del futuro di Pasalic.

B.D.S.