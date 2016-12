Calciomercato Frosinone, Dionisi e la Serie A: "Solo con questa maglia"

26/12/2016 16:57

CALCIOMERCATO FROSINONE - Momento magico per Federico Dionisi che grazie alla doppietta rifilata al Benevento, ha regalato al Frosinone un successo capace di portarlo in vetta alla classifica della Serie B insieme al Verona. L'attaccante gialloblu sta trascinando a suon di reti la compagine allenata da Pasquale Marino che sogna il ritorno immediato in Serie A. Nonostante le voci di mercato che lo vedono accostato a club della massima serie come il Pescara, dopo un'estate in cui era finito nel mirino del Palermo, Dionisi ha fatto una promessa speciale ai suoi tifosi: "Sicuramente la Serie A è il sogno di tutti i calciatori, ma è giusto che io sia rimasto a Frosinone - ha dichiarato Dionisi ai microfoni di 'Sky Sport' - se dovessi tornare a giocarla, vorrei farlo solo con questa maglia".

S.F.