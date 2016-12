26/12/2016 16:35

CALCIOMERCATO COLONIA/ Colpo in attacco per il Colonia che si è assicurato le prestazioni di Christian Clemens per la seconda parte di stagioni. L'ufficialità è arrivata da parte del Mainz che ha annunciato attraverso il proprio sito web, la cessione a titolo definitivo dell'attaccante classe 1991. Clemens ha firmato con il Colonia un contratto valido fino al 30 giugno del 2021.

S.F.