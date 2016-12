FOTO - Leicester-Everton, trentamila maschere contro la squalifica di Vardy. E lui la indossa!

Maschere per Vardy © Getty Images

26/12/2016 16:24

LEICESTER EVERON VARDY / La protesta del Leicester: il club campione d'Inghilterra non ha digerito le tre giornate di squalifiche inflitte a Jamie Vardy. La società ha preparato trentamila maschere raffiguranti il volto del bomber inglese in occasione della sfida contro l'Everton per il Boxing Day: una manifestazione di sostegno all'attaccante protagonista della cavalcata trionfale dello scorso anno e di protesta verso una decisione che la società ritiene ingiusta.

La maschera è stata indossata dallo stesso Vardy presente in tribuna per assistere al match.

B.D.S.