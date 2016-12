27/12/2016 02:34

CHELSEA VAN GINKEL / Potrebbe esserci un altro prestito per Marco van Ginkel: l'ex centrocampista del Milan continua a non trovare spazio al Chelsea e a gennaio il suo destino sembra segnato. Come riferisce 'goal.com', l'olandese potrebbe rifare lo stesso percorso dello scorso anno quando andò in prestito al Psv: la società di Eindhoven è pronto a riaccoglierlo nuovamente per la seconda parte di stagione.

B.D.S.