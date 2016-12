Calciomercato Lazio, Keita in Coppa d'Africa: il sostituto arriva da Milano?

26/12/2016 16:13

CALCIOMERCATO LAZIO - Arriva gennaio e con esso, oltre alla nuova finestra di calciomercato, anche la Coppa d'Africa che priverà le squadre italiane di molti giocatori-chiave almeno per un mese. Tra questi, c'è Keita Balde Diao, punta di diamante di una Lazio capace di arrivare e stabilizzarsi nelle zone alte della classifica. La partenza del senegalese, aprirà una voragine nell'attacco biancoceleste di Simone Inzaghi, portando la società a guardarsi attorno alla ricerca di un sostituto valido.

Calciomercato Lazio, idea Biabiany per gennaio

A livello teorico, le soluzioni interne per sostituire Keita non mancano a Simone Inzaghi: in rosa c'è il giovane Lombardi, sempre pronto quando è stato chiamato in causa, l'olandese Kishna, relegato al ruolo di panchinaro di lusso dopo l'infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi durante la scorsa stagione e lo spagnolo Luis Alberto, arrivato in estate dal Liverpool e ancora incapace di trovare spazio tra le file biancocelesti. Tre alternative che lasciano tanti punti interrogativi, portando la Lazio a valutare un ritorno sul mercato alla ricerca di un esterno offensivo pronto per l'utilizzo immediato. La suggestione Cerci sembra ormai tramontata, mentre per Cafù del Ludogorets c'è da vincere una concorrenza spietata. Ecco che si profila all'orizzonte un'alternativa 'italiana' e low-cost: Jonathan Biabiany. L'ala francese piace molto al Ds Igli Tare che cercò di portarla a Roma già due anni fa quando vestiva ancora la maglia del Parma. All'Inter Biabiany è ormai fuori dai piani di Stefano Pioli e spinge per trovare un nuovo club disposto a dargli spazio. I nerazzurri chiedono 8 milioni di euro per il suo cartellino (si è già fatto avanti il Torino) ma potrebbero anche lasciarlo andare in prestito oneroso, una modalità che non dispiace al patron laziale Claudio Lotito.

S.F.