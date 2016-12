Premier League, la cronaca del Boxing Day

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

26/12/2016 15:43

PREMIER LEAGUE BOXING DAY LIVE / Ferma la Serie A non la Premier League che, come di consueto, offre il tradizionale appuntamento con le gare del Boxing Day: questo pomeriggio si disputarenno le partite della giornata numero 18 del campionato inglese con il Chelsea che punta a continuare la serie positiva ospitando il Bournemouth. Calciomercato.it vi offre gli aggiornamenti in diretta dei risultati del Boxing Day:

Arsenal-Wba 1-0: 87' Giroud (A)

Burnley-Middlesbrough 1-0: 81' Gray

Chelsea-Bournemouth 3-0: 24' e 93' Pedro (C), 49' rig. Hazard (C)

Leicester-Everton 0-2: 51' Mirallas (E), 91' Lukaku (E)

Manchester United-Sunderland 3-1: 39' Blind (M), 82' Ibrahimovic (M), 86' Mkhitaryan (M), 91' Borini (S)

Swansea-West Ham 1-4: 13' Ayew (W), 50' Reid (W), 79' Antonio (W), 89' Llorente (S), 90' Carroll

CLASSIFICA: Chelsea 43, Liverpool 37, Manchester City 36, Arsenal 34, Tottenham 33, Manchester United 30, Southampton 24, West Bromwich 23, Everton 23, Bournemouth 21, Stoke City 21, Watford 22*, West Ham 19, Crystal Palace 16*, Middlesbrough 18, Leicester 17, Burnley 17, Sunderland 14, Swansea 12, Hull City 12

* una partita in più