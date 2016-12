Calciomercato Juventus, sogno Iniesta: come può concretizzarsi

26/12/2016 15:32

BARCELLONA INIESTA / In Liga potrebbe accadere qualcosa di clamoroso, Andres Iniesta in campo, senza la casacca del Barcellona: "Il presente mi fa essere molto ottimista. Nel 2018 scadrà il contratto e il mio desiderio è quello di continuare, non è un segreto. La mia permanenza sarà però marcata dal mio rendimento".

Queste le parole del campione spagnolo a 'Mundo Deportivo' ma, dati i suoi 32 anni, il club blaugrana potrebbe optare per un addio, non rinnovando l'attuale contratto, soprattutto considerando le elevate cifre in ballo.

Stando a quanto riportato da 'Premium Sport', tale indecisione avrebbe allertato squadre di Premier League e Serie A, come la Juventus, per non parlare di alcune protagoniste di 'Super League'.

Un elemento chiave in questa possibile trattativa bianconera, sarebbe Dani Alves, che potrebbe convincere il fantasista ad accettare la maglia della Juve, qualora l'addio al Barcellona dovesse concretizzarsi.

L.I.