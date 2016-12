Calciomercato Fiorentina, Kalinic via: ecco tutti i sostituti!

26/12/2016 15:09

CALCIOMERCATO FIORENTINA / Le sirene cinesi potrebbero stravolgere il calciomercato della Fiorentina: Fabio Cannavaro vuole Nikola Kalinic e l'affare potrebbe andare in porto lasciando ai viola il compito di cercare un attaccante in grado di non far rimpiangere il bomber croato. Operazione non semplice per Corvino che in Italia potrebbe pensare a Manolo Gabbiadini: l'attaccante è in uscita dal Napoli che ha rifiutato un'offerta da 17 milioni dell'Everton. L'ex Sampdoria però ha dimostrato di non rendere al meglio da prima punta e questo potrebbe essere un handicap non da poco.

Da non escludere la pista Muriel: il colombiano è acquistabile pagando una clausola da 28 milioni di euro alla Sampdoria, anche se non manca la concorrenza. Nomi meno di grido sono quelli di Paloschi e Pinilla, in uscita dall'Atalanta magari dando maggior spazio a Babacar.

Dall'estero poi si potrebbe pensare a Batuyashi che con il Chelsea non sta trovando molto spazio: certo, visto l'ingaggio, il belga potrebbe soltanto arrivare in prestito fino al termine della stagione.

Calciomercato Fiorentina, e se il dopo Kalinic fosse Balotelli?

Infine, occhio anche a Balotelli: la scorsa primavera, l'attaccante era già stato accostato al calciomercato Fiorentina, prima poi di finire al Nizza. In Ligue 1 ha dimostrato di poter essere anche utile sul campo, anche se l'espulsione nell'utima giornata di campionato suona come un campanello di allarme. Ipotesi remota ma come sempre nel calcio, mai dire mai...

B.D.S.