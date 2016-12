Calciomercato Fiorentina, la Cina tenta Kalinic e i viola: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) / B.D.S.

26/12/2016 14:56

CALCIOMERCATO FIORENTINA KALINIC / E' il futuro di Kalinic a tenere banco nel calciomercato Fiorentina: il croato è finito nel mirino del Tianjin Quanjian, squadra cinese guidata da Fabio Cannavaro neo-promossa in Serie A. Cifre importanti quelle che dalla Cina sono pronte a sborsare nelle casse della società viola e nelle tasche del calciatore.

Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il club toscano prenderebbe in considerazione l'ipotesi di cedere Kalinic davanti a un'offerta da 40 milioni di euro. La Fiorentina spera però in un rialzo fino ai 50 milioni di euro, in linea con la clausola rescissoria resa pubblica da Andrea Della Valle nei giorni scorsi. Il centravanti croato dopo un no iniziale, si sarebbe mostrato tutabante. Lui resta infatti molto legato ai viola e non è sicuro di trasferirsi già in Cina.