Inter, Pioli il tecnico tifoso: "Chiamata giunta nel momento giusto. Calma? Non può esserci"

26/12/2016 14:50

INTER PIOLI / Quattro vittorie nelle ultime quattro sfide, tra campionato ed Europa League, per Stefano Pioli e la sua Inter, che punta a rinascere del tutto nel 2017. Delle ultime news Inter e del futuro prossimo ha parlato a 'Inter Channel', ribadendo il suo essere tecnico e tifoso: "Per anni ho seguito l'Inter da tifoso, poi l'ho incontrata svariate volte da avversario. Per questo vivo con intensità questo periodo. Calma? Non può esserci quando subentri a stagione in corso. C'è bisogno di cose conrete ed efficaci, accelerando i propri interventi".

CHIAMATA - "E' stato fantastico. Ero a New York quando mi hanno contattato. Certe soddisfazioni capitano nella vita al momento giusto e credo che tutto questo sia avvenuto nel periodo ideale per il mio percorso professionale. Mi sento pronto, con le esperienze necessarie per arrivare all'Inter nel periodo migliore della mia carriera. L'Inter è per me una passione e io e il mio staff stiamo affrontando la situazione con grande serietà e orgoglio".

Inter, dagli esordi al 2017 nerazzurro: Pioli si racconta

ESORDIO - "Ho iniziato nel settore giovanile del Bologna nel 1999, trovando Osti come preparatore. Da lì in poi ho costruito il mio gruppo di lavoro, appena si è creata l'occasione. Murelli è un amico, oltre che un collaboratore, così come Lucarelli, Perondi e la 'new entry' Samuel".

NUOVO ANNO - "La squadra ha ampi margini di miglioramento e il mercato Inter di gennaio può aiutarci a sistemare alcune situazioni. Possiamo dimostrare d'essere una squadra competitiva. Per noi ogni partita sarà un'occasione, possiamo vincere con chiunque e con la giusta mentalità vedremo poi dove riusciremo ad arrivare".

TIFOSI - "Auguro loro il meglio per il 2017, con la speranza di vivere un anno pieno di serenità e successi".