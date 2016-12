Calciomercato Inter, non solo Lucas Leiva: nome nuovo per il centrocampo

26/12/2016 14:14

CALCIOMERCATO INTER STAMBOULI / Continuano i movimenti di calciomercato per l'Inter: i nerazzurri sono alla ricerca di rinforzi per il reparto di metà campo di Stefano Pioli. Come raccontato da Calciomercato.it, ci sono buone possibilità di vedere Lucas Leiva con la maglia dell'Inter. L'affare con il Liverpool potrebbe decollare visto che il brasiliano non sta trovando molto spazio con Klopp e starebbe meditando di cambiare aria a gennaio.

Non c'è soltanto lui però sul taccuino di Piero Ausilio tra i centrocampisti adatti al calciomercato Inter: nome nuovo è quello di Benjamin Stambouli, approdato in estate dal Psg allo Schalke 04 dove però non sta trovando molto spazio. I nerazzurri così, riferisce 'goal.com', ci stanno facendo un pensierino. Il nome del francese, 26 anni, in passato è stato accostato anche a Fiorentina e Milan.

B.D.S.