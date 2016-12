Bayern Monaco, Vidal non perde il tocco, neanche in vacanza

26/12/2016 13:00

BAYERN MONACO VIDAL / Natale al caldo, è qualcosa cui Vidal è abituato da sempre e, anche quest'anno, chiuso ogni impegno con il Bayern Monaco di Ancelotti, è tornato a casa, come dimostra un video pubblicato dal centrocampista sul proprio profilo Twitter.

E' in spiaggia l'ex Juventus, divertendosi a giocare a calcio, a suo modo. Prova un difficile tiro, centrando un secchio, sfruttando però un rimbalzo fortunoso. Tutti però ridono e lui definisce il gesto così: "La qualità non la si perde neanche in vacanza".

L.I.