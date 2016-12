26/12/2016 11:56

CALCIOMERCATO BOLOGNA / Il futuro di Alessio Cerci potrebbe essere di nuovo in Serie A. Il Bologna, come riporta 'Gazzamercato.it' avrebbe impostato l’accordo con l'Atletico Madrid sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in base alle presenze (8 o 10). La trattativa sarebbe ben avviata, anche se Lazio, Genoa e Atalanta restano vigili.

M.D.A