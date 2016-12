26/12/2016 11:50

CALCIOMERCATO TOTTENHAM ZAZA / Il Tottenham torna alla carica per Wilfried Zaha. Secondo quanto riferisce in Inghilterra 'The Sun', gli 'Spurs' avrebbero pronta un'offerta da 30 milioni di sterline (pari, al cambio attuale, a circa 35 milioni di euro) per l'attaccante del Crystal Palace già cercato in estate.

S.D.