Calciomercato Inter, Palacio da nerazzurro a... nerazzurro?

CALCIOMERCATO INTER PALACIO ATALANTA / L'Atalanta di Gasperini ha stupito tutti in questa stagione, puntando su giovani di qualità come Petagna, in grado di rubare il posto da titolare a un calciatore ben più rodato come Paloschi.

Per Gasperini però conta solo il campo e, nonostante la sua media realizzativa non sia incredibile, il lavoro dell'ex Milan è indispensabile per la fase offensiva degli orobici. Nel mercato di gennaio però, dopo aver rifiutato più volte l'idea di sedersi a un tavolo per discutere dei propri talenti, l'Atalanta continua a coltivare l'idea di bussare alla porta dell'Inter per Palacio. Il suo contratto è in scadenza a giugno e su di lui c'è anche il Boca Juniors.

S.D.