Barcellona, Neymar: "Felice qui, non gioco per il Pallone d'Oro"

26/12/2016 11:32

BARCELLONA NEYMAR / Neymar analizza il suo momento con la maglia del Barcellona. Il forte attaccante brasiliano, intervistato dal sito della Liga spagnola, è partito dalle polemiche sul Pallone d'Oro: "Vincere il Pallone d'Oro è un obiettivo ma, se non dovessi riuscirci, di certo non morirei. Io chiedo solo di essere felice e qui lo sono. Non gioco per vincerlo, ma per essere felice. Sono molto felice a Barcellona, con la famiglia e con la squadra".

M.D.A.