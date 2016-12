Real Madrid, Pepe ai saluti: già scelta la nuova squadra?

26/12/2016 11:00

REAL MADRID PEPE / Dopo 10 anni è giunta ai titoli di coda l'avventura di Pepe al Real Madrid. Il difensore portoghese è in scadenza di contratto a fine stagione e le trattative per il rinnovo che vanno avanti da un anno circa non hanno portato alla fumata bianca, ormai improbabile. Le parti sono in disaccordo principalmente sulla durata dell'accordo: il giocatore chiede almeno un biennale, la società invece, a chi supera i 32 anni, propone solo un anno con opzione per il secondo vincolata alle prestazioni.

Inevitabile, a questo punto, la separazione a parametro zero in estate. Per Pepe le offerte ovviamente non mancano, sia in Spagna che nel resto d'Europa, con grandi club anche di Champions League pronti ad accoglierlo. Il portoghese, però, è legatissimo al Real e non vorrebbe mettersi in competizione con le 'merengues'. Per questo, riferisce 'Marca', starebbe prendendo quota l'ipotesi Cina, dove diversi club hanno già preparato le offerte. In particolare l'Hebei Fortune, disposto a garantirgli un contratto da 10 milioni di euro netti all'anno, ovvero oltre il doppio di quanto percepito ora al 'Santiago Bernabeu'. Una proposta quasi irrinunciabile.



L.P.