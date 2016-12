Calciomercato Milan, agente Sosa: "Idee chiare per gennaio"

Mario D'Amiano (Twitter: @mariodamiano93)

26/12/2016 10:54

CALCIOMERCATO MILAN / José Ersneto Sosa alla ricerca di continuità con la maglia del Milan. Arrivato nel mercato estivo, il centrocampista ex Napoli ha avuto poche possibilità per mettersi in mostra incentivando le voci su un possibile addio nel calciomercato di gennaio. Come anticipato da Calciomercato.it, Sosa e il Milan non hanno voglia di separarsi. Flavio Bilardo, suo agente, ha fatto il punto della situazione: "Ipotesi addio da scartare? Sì, a oggi sì. Da parte nostra non c’è la volontà di finirla qui e credo nemmeno la società - esordisce ai microfoni di 'italiacalcio24.it' - Il mercato poi è lungo e nel calcio può succedere, del resto se arriva un’offerta importante che convince club e calciatore chiunque potrebbe lasciare la propria squadra, ma la nostra volontà è restare al Milan".

Agente Sosa: "Felice a Milano"

Non solo calciomercato Milan. Bilardo ha parlato anche di altri aspetti sul momento di Sosa in maglia rossonera.

UNA CHANCE - "Sento quasi tutti i giorni José, sta bene ed è sereno - prosegue Bilardo - Aspetta il suo momento, è arrivato solo quattro mesi fa e doveva ancora ambientarsi. Ma sta bene, è in forma e attende la sua chance”.

IL RUOLO - "Il realtà è come se non ce l’avesse, gioca ovunque: esterno, attaccante, dietro la punta. Dipende dal sistema, si adatta agli schemi degli allenatori. E’ pronto a subentrare in qualsiasi posizione, non è un calciatore statico”.

MONTELLA - "Rapporto con lui? Buono, è un rapporto lavorativo. Il mio assistito è contento, lavora bene e sa che il Milan ha calciatori importanti in tutti i ruoli e deve aspettare il suo momento. Quando poi arriverà, dovrà approfittarne senza dubbi. A Milano intanto è felice, si trova molto bene. Gli piace la città e l’ambiente, gli piace l’Italia in generale (ndr). Noi argentini ormai siamo italiani (ride ancora, ndr)”.